Ессентукский городской суд арестовал начальника управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина, стало известно RTVI. Накануне он был задержан в Москве по подозрению в хищении 22 млн рублей.

Вместе с Разживиным была арестована и его предполагаемая сообщница, индивидуальный предприниматель Маргарита Эхилевич. Оба подозреваемых отправлены в СИЗО сроком на два месяца.

По данным RTVI, в ходе обыска у подозреваемых изъяли драгоценности на сумму более 20 миллионов рублей, а также более 12 единиц охотничьего оружия, в том числе незарегистрированный пистолет. Кроме того, арест наложен на дорогостоящие автомобили, в том числе Porsche Cayenne и Tank 500. Общая сумма арестованного имущества оценивается в сумму около 100 млн рублей.

О задержании Разживина накануне сообщал RTVI. Он был задержан после обысков в офисе ФАДН в Москве. В отношении Разживина и Эхилевич возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). Кроме того, Разживину вменяют злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, Разживин, получив должность руководителя филиала ФАДН по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, разработал схему хищения федерального агентства и привлек в нее свою знакомую Эхилевич. Женщина приобрела в Кисловодске недвижимость и сдавала ее филиалу ФАДН. Также Разживин переоформил на нее свой автомобиль, который тоже использовался для сдачи ФАДН в рамках госконтрактов. В общей сложности, подсчитали следовали, указанная схема принесла сообщникам не менее 22 млн рублей.

Оперативным сопровождением уголовного дела занималась ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. После задержания Разживин и Эхилевич были доставлены в Ессентуки для дальнейшего расследования.