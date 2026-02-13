Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей комментатора омского «12 канала» Максима Гречанина, который назвал «чебуродами» игроков хоккейной команды «Астана» во время городского детско-юношеского турнира. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы областных судов.

Как установил суд, комментатор допустил негативные высказывания по признаку национальной и территориальной принадлежности в ходе телефонного разговора в академии хоккея «Авангард» при включенном оборудовании, подготовленном для прямой трансляции матча между командами «Сибирь» и «Астана».

Его речь содержала выражения, направленные на унижение достоинства иностранных хоккеистов, попадающие под действие ст. 20.3.1 КоАП России. Несмотря на то, что Гречанин был извещен надлежащим образом, он не явился на судебное заседание. Отмечается, что постановление об административном наказании еще не вступило в законную силу.

Перед матчем, который прошел 5 января, комментатор назвал игроков «********* (чертовыми) чебуродами». Комментируя свое поведение в разговоре с «Шайба.kz», мужчина признался, что не знал о включенном микрофоне и принес свои извинения в связи с произошедшим.

Гречанин заявил, что подобные «грубые и неэтичные» слова не должны были звучать ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении какой-либо другой команды. Он также сказал, что не хотел посеять межнациональную рознь.

По словам комментатора, он «осознал, что испытали родители» игроков команды «Астана» только после игры, «глядя на своего ребенка» и сообщил, что «извлек ценный урок», а также выразил надежду на то, что семьи хоккеистов больше никогда не услышат «чего-то подобного».