Высший антикоррупционный суд Украины избрал лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен ($760 тыс.) в качестве меры пресечения по делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Тимошенко также запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения следователя и общаться с 66 парламентариями. Суд обязал ее сдать загранпаспорт и уведомлять ответственные органы в случае смены мест жительства и работы.

Сторона обвинения требовала назначить для Тимошенко залог в размере 50 млн гривен ($1,15 млн) ввиду того, что в декларации лидера «Батькивщины» было указано наличие сбережений на сумму более $4 млн.

Прокуратура также указывала, что Тимошенко может беспрепятственно покинуть Украину. В ответ политик заявила на заседании, что останется в стране до тех пор, «пока Украина не будет освобождена от этого фактически фашистского режима», цитирует ее издание.

Тимошенко пояснила, что получила $4 млн до начала военных действий от компании из США в качестве «моральной компенсации» за уголовное преследование во время правления бывшего президента Украины Виктора Януковича. По ее словам, после поступления этих средств она передала их своей дочери на бизнес-цели.

Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы и она не сможет внести за себя залог, передает «Украинская правда». Она намерена обжаловать решение суда.

Ранее НАБУ сообщило, что в декабре 2025 года были установлены факты подкупа депутатов Верховной Рады с целью обеспечить их голоса по различным законопроектам. В ведомстве отметили, что речь шла о регулярном механизме «сотрудничества» на длительный период. На опубликованных НАБУ аудиозаписях женщина, чей голос похож на голос Тимошенко, обсуждает выплаты с тремя депутатами.

Вечером 13 января стало известно об обысках в офисе «Батькивщины». На следующий день Тимошенко подтвердила факт следственных действий, однако заявила, что сотрудники правоохранительных органов не нашли каких-либо доказательств. Она отвергла обвинения в свой адрес и предположила, что «кто-то решил начать зачистку конкурентов» в преддверии выборов.

Тимошенко назвала преследование со стороны НАБУ политическим заказом, который представляет собой часть «масштабной пиар-акции», и заявила, что изъятые в ходе обыска деньги являются сбережениями ее семьи.

Ознакомившись с материалами следствия, лидер «Батькивщины» предположила, что депутатом, который обратился в НАБУ с заявлением против нее, был представитель фракции «Слуга народа» Игорь Копытин.

Тимошенко заявила, что Копытин передал записи разговоров с ней в антикоррупционное ведомство, так как против нардепа уже было заведено дело и он рассчитывал освободить себя от ответственности. Вместе с этим она отрицает факт передачи Копытину денег.

Сторона обвинения сообщила, что в ходе обыска у Тимошенко был изъят iPhone 13, на котором был установлен только мессенджер Signal. По словам прокурора, этот гаджет использовался исключительно для общения с Копытиным.