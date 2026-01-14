Лидеру украинской партии «Батькивщина» и главе ее фракции в Верховной раде Юлии Тимошенко вручили подозрение (обвинение) в коррупции, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила РБК-Украина пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

Действия политика предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании Тимошенко меры пресечения.

Ранее в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало «прослушку» по делу «руководительницы одной из депутатских фракций», не называя имени Тимошенко. Этой руководительнице вручено подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, говорится в сообщении.

Как утверждает НАБУ в своем телеграм-канале, факты подкупа депутатов были установлены еще в декабре. После этого подозреваемая по своей инициативе провела переговоры с отдельными коллегами, предлагая им на постоянной основе получать деньги за голосование по законопроектам так, как она укажет.

«Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по воздержанию или неучастию в голосовании», — сообщает НАБУ.

«Буду вам отдавать как на кассу»: о чем говорится в сливе НАБУ

В опубликованных аудиозаписях голос, похожий на Тимошенко, переходя с приглушенного тона на шепот, обсуждает выплаты с тремя депутатами (она сама говорит о присутствии троих). При этом ей отвечает некий мужской голос, специально искаженный. Диалог ведется на русском языке. Запись, по предварительным данным, была сделана 12 января.

«Один раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. И у нас один месяц — это считается две сессии. То есть мы платим “десять” предоплатой за две сессии. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, и я буду вам отдавать как на кассу. <…> Но я должна вам передать, за что голосовать. <…> Условно, “за” или “против”», — говорит на записи голос, похожий на Тимошенко.

По версии следствия, тем самым глава фракции дала команду подкупленным депутатам голосовать за отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля, но не голосовать за назначение Федорова и Шмыгаля на должности министра обороны и энергетики соответственно.

На заседании 13 января Рада проголосовала за отставку всех троих, но не поддержала назначение Федорова и Шмыгаля главами Минобороны и Минэнерго, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский. Назначение Федорова министром обороны состоялось только со второй попытки уже в среду, 14 января, и после того, как силовики предъявили подозрение Тимошенко и слили разговор и переписку.

На аудиозаписи «Тимошенко» говорит о желании «грохнуть это “большинство”» (видимо, речь идет о парламентском большинстве президентской партии «Слуга народа», поясняет «Страна.ua»). Также она объясняет порядок работы с законопроектами, по которым нужно голосовать «против»: сначала следует проголосовать «за» то, чтобы их включили в повестку дня, «а потом за них не голосуем, чтобы их “убивать”».

Следом НАБУ опубликовало текстовое сообщение, уже на украинском языке, с инструкциями, которое, по данным следствия, глава фракции отправила этим депутатам перед голосованием в Раде.

«Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем “за” увольнение всех. <…> За назначение не голосуем ни за кого», — говорится в тексте.

В конце ролика НАБУ показал сцену обысков. На кадрах видно, что женщина с заблюренным лицом, похожая на Тимошенко, сидит за столом, на котором представитель силовиков в перчатках раскладывает и демонстрирует вынутые из пакета четыре толстые пачки 100-долларовых купюр.

«Похоже, выборы ближе»: обыски у Тимошенко и ее реакция

Накануне вечером, 13 января, появились сообщения, что НАБУ пришло с обысками в офис «Батькивщины». Утром 14 января Тимошенко подтвердила в Facebook*, что всю ночь шли следственные действия, но проводившие их, по ее словам, ничего не нашли.

«Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. <…> Обыск — грандиозный пиар-ход. <…> Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения», — написала Тимошенко.

Она сообщила, что у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, о которых она полностью отчиталась ранее в официальной декларации.

«Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет», — заключила Тимошенко.

Позднее она выступила с трибуны Рады с заявлением, что все обвинения против нее ложные.

