Верховная рада Украины назначила Михаила Федорова новым главой Минобороны, передает «РБК-Украина». Его назначено было утверждено со второй попытки.

«За» высказались 277 народных депутатов (для принятия решения требовалось 226 голосов).

Накануне депутаты не поддержали назначение Федорова, который ранее занимал пост вице-премьера и министра цифровой трансформации.

На выступлении в Верховной раде новый глава Минобороны заявил, что после назначения в первую очередь намерен провести финансовый аудит в ведомстве. Также, по его словам, необходимо «разобраться с человеческим капиталом в Вооруженных силах и Силах обороны».

В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову перейти в Минобороны, а руководившему военным ведомством Денису Шмыгалю стать первым вице-премьером и возглавить Минэнерго.

По словам президента, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.

«Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения», — говорил Зеленский.

Накануне депутаты Верховной рады проголосовали за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ. Врио руководителя ведомства был назначен Евгений Хмара.