Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times (NYT) на $15 млрд, сообщило агентство Reuters.

Судья Стивен Мерридей заявил, что иск Трампа нарушает требование о кратком и ясном изложении сути жалобы. Он подчеркнул, что документ должен «честно, точно прямо, трезво <…> информировать ответчиков <…> о характере и содержании претензий».

«Как известно каждому юристу <…> судебный иск — это не публичный форум для оскорблений и ругательств. <…> Не мегафон для связи с общественностью, не трибуна для страстной речи на политическом митинге и не функциональный аналог Уголка ораторов в Гайд-парке», — пояснил Мерридей в постановлении.

Судья дал Трампу 28 дней на подачу другой версии документа, его объем должен составлять не более 40 страниц. В первоначальном иске было 85 страниц. Американский лидер и его представители пока не комментировали решение суда.

Трамп объявил о подаче иска к New York Times 16 сентября. Американский лидер указывал, что газета «десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении “Америка прежде всего”, MAGA и нашей стране в целом». Он назвал NYT «некогда уважаемой “газетой”, [которая] слишком долго позволяла [себе] свободно лгать, клеветать и порочить меня». Трамп пообещал, что это «прекратится немедленно».

В иске президент США цитировал серию газетных статей, в том числе материал, опубликованный перед президентскими выборами 2024 года, в котором утверждалось, что Трамп «не подходит для [этой должности]». Кроме того, американский глава приложил ссылку на книгу, «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», опубликованную издательством Penguin Books.

«Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации наполнены отвратительными искажениями и выдумками о президенте Трампе», — говорилось в первом иске американского лидера.

В качестве ответчиков были указаны авторы книги Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер, репортеры NYT Питер Бейкер и Майкл Шмидт, а также издательство Penguin Books и редакция The New York Times.

Журналисты New York Times поддержали решение судьи об отклонении иска Трампа. В редакции заявили, что документ не имеет оснований, поскольку в нем «отсутствуют какие-либо законные юридические требования, <…> вместо этого он является попыткой подавить независимую журналистику».