Волжский городской суд Волгоградской области 10 марта удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к судье Нижегородского областного суда Виктору Фомину и связанным с ним лицам. Решение касается обращения в доход государства 35 объектов недвижимости и нескольких автомобилей общей стоимостью свыше 166 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону. Судебный акт вступил в силу немедленно.

Как пишет «Коммерсант», основанием для иска послужили материалы проверки, инициированной председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Поводом стали данные о несоответствии доходов судьи и его родственников имеющимся у них активам. Информация была направлена в Генпрокуратуру после того, как 9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей отклонила кандидатуру Фомина на должность заместителя председателя облсуда.

Согласно иску, Фомин, занимавший ранее должности в прокуратуре и администрации Ростова-на-Дону, а с 2017 года работающий в судебной системе, приобретал дорогостоящее имущество на средства, происхождение которых не подтверждено законными доходами. Недвижимость в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях оформлялась на его родственников и знакомых.

В ходе проверки установлено, что в период с 2015 по 2020 год Фомин и его супруга приобрели квартиру в Нижнем Новгороде площадью 232 квадратных метра и автомобиль BMW X6. Суммарная стоимость покупок превысила официальный доход семьи за это время более чем на 20 миллионов рублей. Для объяснения происхождения средств Фомин продал принадлежавшую ему квартиру в Видном своей матери за 14 миллионов рублей, что сочли сделкой по завышенной цене. Позже мать реализовала эту недвижимость за 9,5 миллиона рублей. При этом 86-летняя мать судьи, проживающая в Саратове, оказалась владелицей 34 объектов недвижимости в Саратове, Москве и области.

Внимание проверяющих также привлек коллега Фомина — председатель коллегии по гражданским делам Вячеслав Сапега. Он ранее отозвал свои документы с рассмотрения на повышение. В собственности его семьи значатся жилой дом, два дачных строения и два автомобиля. При этом супруги Сапеги проживают в квартире, принадлежащей теще и зятю судьи, а служебное жилье, полученное от государства, приватизировали.

Родители супруги Сапеги, находясь в пенсионном возрасте, владеют значительным имуществом. Теща, не имеющая водительских прав, является собственницей двух BMW X5, а также квартир и машино-мест в Нижнем Новгороде и Москве, включая апартаменты в ЖК «Серебряный фонтан». Тестю принадлежит коммерческий объект в Лермонтове и еще один BMW X5. Доходы от предпринимательской деятельности (торговля моторным маслом), по версии проверки, не позволяли совершать такие покупки.

Переданные в Генпрокуратуру материалы могут стать основой для новых исков о конфискации имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В отношении судей возможно инициирование процедуры досрочного прекращения полномочий. Ранее Игорь Краснов неоднократно призывал к жесткой реакции на любые нарушения закона в судейском корпусе.