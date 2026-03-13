Брянский районный суд приговорил бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко к десяти годам колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По данным следствия, с весны 2021 года по сентябрь 2024 года Петроченко получил от предпринимателя взятку на общую сумму 20,7 миллиона рублей. За это чиновник обеспечивал бизнесмену беспрепятственное заключение госконтрактов, а также приемку и оплату товаров и услуг по ним.

Помимо лишения свободы, суд назначил Петроченко штраф в размере полученной взятки. Экс-замгубернатора также лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на четыре года.

Кроме того, у него конфисковали в доход государства незаконно полученные средства, а арест на имущество сохранен до исполнения приговора. Суд также постановил лишить Петроченко государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ходе судебного заседания Петроченко свою вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело было возбуждено после обращения губернатора Брянской области Александра Богомаза в правоохранительные органы. Глава региона попросил сотрудников ФСБ проверить деятельность своего заместителя. Петроченко задержали в октябре 2024 года с поличным при получении взятки от предпринимателя, который дал изобличающие показания. Чиновника уволили за несколько недель до этого — 18 сентября.

Александр Петроченко занимал пост заместителя губернатора с апреля 2022 года. В его ведении находились вопросы безопасности, координация работы мировых судей, управления госзакупок и жилищной инспекции. Ранее он возглавлял департамент региональной безопасности, а до перехода на госслужбу более 25 лет прослужил в органах внутренних дел.

В день увольнения Петроченко президент Владимир Путин подписал указ о награждении его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Это не единственный коррупционный скандал в правительстве Брянской области — в марте 2023 года по обвинению во взяточничестве были арестованы две исполняющие обязанности заместителей губернатора Елена Егорова и Татьяна Кулешова.