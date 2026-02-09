Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга об аннулировании актовой записи о смерти участника военной операции на Украине Игоря Байкова. Об этом сообщается в телеграм-канале городского надзорного ведомства в понедельник, 9 февраля.

По информации прокуратуры, после смерти другого мужчины, предъявившего при поступлении паспорт военнослужащего, в историю болезни были внесены неверные данные, на основании чего было выдано свидетельство о смерти военнослужащего.

В ходе проверки было установлено, что в 2021 году неизвестные выкрали из бардачка автомобиля Байкова документы. Вместо утраченного паспорта было выдано новое удостоверение личности, однако старый документ продолжал использоваться на протяжении четырех лет.

В апреле 2025 года человек, пользовавшийся паспортом Байкова, поступил в кардиологическое отделение городского медучреждения, после чего скончался от сердечной недостаточности. За телом погибшего никто не обращался в течение нескольких месяцев, в связи с чем его документы были направлены в ритуальную службу.

В результате ошибки при внесении актовой записи о смерти Игорь Байков был ошибочно признан умершим, уволен с работы и потерял возможность пользоваться своими гражданскими правами — получать ветеранские выплаты и медицинскую помощь, а также обращаться в органы власти по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг.

«Карточки, все счета заблокировали. <…> Меня ДПС тормозит, права пробивают — машина на штрафстоянку едет», — рассказал Байков.

После того, как в Следственный комитет по Центральному району Санкт-Петербурга поступило заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), следователи произвели выемку документов в морге Мариинской больницы и провели экспертизу по установлению личности умершего.