Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск жителя города, который более полутора лет числился умершим из-за ошибки сотрудника Следственного комитета. Пресс-служба судов Свердловской области сообщает, что ведомство обязали выплатить мужчине 50 тыс. рублей моральной компенсации.

Изначально мужчина требовал взыскать по 177,5 тыс. рублей со Следственного комитета и ЗАГСа в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично: с СК взыскали 50 тыс. рублей, а отдел ЗАГС обязали убрать инициалы мужчины из записи о смерти другого человека.

Суд установил, что в марте 2024 года в одной из квартир в Екатеринбурге нашли труп. Находившийся рядом человек опознал в умершем своего друга и назвал его ФИО. При этом документов погибшего в квартире не обнаружили. Причина смерти была установлена как некриминальная.

Уточняется, что по этой причине в постановление об отказе от возбуждения уголовного дела были внесены личные данные, которые сотрудникам полиции сказал знакомый умершего. Документ направили в бюро судмедэкспертизы, а оттуда данные о погибшем передали в ЗАГС.

Позже выяснилось, что в запись о смерти были внесены данные другого мужчины, который на тот момент находился в другом городе. В сообщении суда указано, что. когда полиция установила настоящую личность погибшего по отпечаткам пальцев, «механизм было уже не остановить».

В итоге мужчина, которого ЗАГС признал умершим, столкнулся с «бюрократическим адом». Его банковские счета и учетную запись на Госуслугах заблокировали, он не мог получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС, несмотря на необходимость лечения.

«Николай был лишен возможности оформить отцовство на троих детей и зарегистрировать брак, а также получить водительские права, встать на учет в соцфонд. Мужчина был вынужден взять отпуск без содержания», — говорится в сообщении суда.

Ответственным за ошибку в записи о смерти суд признал сотрудника Следственного комитета, поскольку тот как должностное лицо принимал окончательное решение при передаче данных и не идентифицировал личность умершего своевременно.

В ноябре 2025 года в Екатеринбурге по ошибке признали мертвой 83-летнюю пенсионерку. По данным «Коммерсанта», пенсионерку обнаружила без сознания внучка, которая вызвала скорую помощь. Прибывшая на место фельдшер констатировала смерть, а разрешение на вывоз тела оформили ближе к ночи.

Приехавшие вечером сотрудники ритуальной службы обнаружили у пенсионерки признаки жизни и доставили ее в больницу, где она скончалась через несколько дней.

Позднее стало известно, что пенсионерка перенесла инсульт и долго не двигалась. Экспертиза установила, что прямой связи между решением фельдшера и смертью женщины нет. Суд взыскал с больницы 70 тыс. рублей за моральный вред в пользу внучки и свыше 24 тыс. рублей за погребение.