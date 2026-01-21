В Москве мужчину, разбившего мемориальную табличку на доме убитой в 2006 году журналистки «Новой газеты» и правозащитницы Анны Политковской, оштрафовали на 1 тыс. рублей по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Решение в отношении Александра Филиппова, на которого был составлен административный протокол, вынес Тверской районный суд. По ч. 1 ст. 20.1 КоАП виновных наказывают либо штрафом от 500 до 1 тыс. рублей, либо арестом на срок до 15 суток.

Никаких иных подробностей, в том числе о мотивах мужчины, судебная пресс-служба не приводит.

О разбитой табличке у дома на Лесной улице сообщил 18 января в своем телеграм-канале бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин. Он отметил, что это произошло накануне 17-летия со дня убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Маркелов и Бабурова были застрелены днем 19 января 2009 года, когда шли от пресс-центра на Пречистенке к станции метро «Кропоткинская». Исполнитель убийства Никита Тихонов, один из лидеров «Боевой организации русских националистов» (БОРН)*, получил пожизненный приговор и находится в колонии. Его подруга Евгения Хасис, которая, по версии следствия, была соучастницей убийства Маркелова, отслеживая его передвижения, получила 18 лет колонии. Позднее срок наказания ей сократили и в конце ноября 2025 года Хасис вышла на свободу после 16 лет заключения.

На фотографиях, которые показал Замятин, видно, что табличка, висевшая у подъезда, разбита полностью на множество осколков, которые собрали в кучу в углу вместе букетом красных роз.

Как рассказала «Новая газета», активисты вечером того же дня повесили самодельную временную табличку с аналогичным текстом: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». 19 января неизвестные сбили и ее, а также снесли стихийный мемориал с цветами.

Редакция «Новой газеты» опубликовала заявление, в котором говорится, что, по информации издания, к вандализму на Лесной и другим подобным случаям причастна группа лиц «с явно неонацистскими взглядами». Журналисты, «мониторящие активность неонацистских группировок», обнаружили в одном из закрытых каналов соответствующей тематики пост об уничтожении мемориальной доски на доме Политковской «инициативными лицами». Запись появилась в ночь на 19 января, через несколько часов после того, как табличка была разбита, пишет газета.

«Произошедшее в январе 2026 в этом контексте вряд ли может быть квалифицировано как “мелкое хулиганство”», — говорится в заявлении редакции.

Анну Политковскую застрелили в лифте 7 октября 2006 года, когда она вернулась домой из магазина. Убийца поджидал ее в подъезде на лестничной площадке. По делу об убийстве были осуждены шесть человек. Организатором преступления назвали Лом-Али Гайтукаева — он получил пожизненный срок и в 2017 году умер в колонии. Его племянник Рустам Махмудов был признан исполнителем и также осужден пожизненно. Заказчик преступления найден не был.

В ноябре 2023 года один из осужденных по делу об убийстве Политковской — бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД России Сергей Хаджикурбанов (суд признал его посредником при организации убийства Политковской) — досрочно вышел на свободу, подписав контракт с Минобороны на службу в зоне военной операции на Украине.

Адвокат Хаджикурбанова заявил РБК, что после участия в СВО его подзащитный получил помилование. Приговором 2014 года он получил 20 лет колонии, срок наказания должен был истечь только в 2034 году.

* организация признана в России террористической и запрещена