Симоновский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении у ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 60 млн рублей в период пандемии коронавируса. Трое фигурантов дела из числа руководства предприятия получили сроки от от 6,5 до 7 лет колонии, передает корреспондент RTVI.

Согласно приговору судьи Ольги Величко, бывший руководитель «ЗащитаИнфоТранса» Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин, приходящегося мэру Орла родным братом, и замначальника департамента информационных технологий предприятия Роман Лаврентьев совершили хищение денег, выделенных Минтрансом в рамках госконтракта.

«Приговорить Спасского к 6,5 годам колонии, Парахина и Лаврентьева — к 7 годам колонии», — огласил суд.

Помимо этого, судом был удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденных похищенных 60 млн рублей. Также им назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

После оглашения приговора Юрий Спсский, на время следствия находившихся на свободе, был взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело о хищении из бюджета почти 60 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК) было возбуждено два года назад на основании материалов четвертой службы ФСБ. В конце 2023 года Спасский, Парахин и Лаврентьев были задержаны. По версии следствия, они воспользовались контрактом с Минтрансом на модернизацию Единой государственной системы безопасности на транспорте, чтобы похитить часть выделенных денег с использованием подконтрольных им коммерческих фирм.

В ходе допроса в суде все трое фигурантов вину отрицали. Напротив, Парахин заявил, что гордится тем, как был исполнен контракт. По его словам, работы по нему были приняты и не вызвали никаких нареканий до тех пор, пока ФСБ не начала проверки. Спасский добавил, что своей работой подсудимые «помогли спасти тысячи жизней». Прокуратура запрашивала для подсудимых по девять лет колонии.