Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. на 13 млн рублей за нарушение требований о локализации данных россиян. По тому же обвинению оштрафована компания Zoom Video Communications, Inc. на 15 млн рублей, а компании Пинтерест, Инк. (Pinterest, Inc) присужден штраф в размере 12 млн рублей.

Все три компании признаны виновными в нарушении российского законодательства в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), характер этих нарушений не уточняется.

Twitch — видеостриминговый сервис, рассчитанный на трансляции компьютерных игр и киберспортивных турниров. Zoom — приложение для видеоконференций, получившие популярность с началом пандемии коронавируса в 2020 году, когда распространились практики дистанционного обучения и удаленной работы. Pinterest — фотохостинг и социальная сеть для поиска изображений и видео, где можно публиковать свой контент, а также сохранять чужой. Соцсеть популярна как за рубежом, так и в России.

В октябре 2024 года Pinterest столичный суд оштрафовал на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В августе того же года Таганский суд назначил соцсети штраф в 7 млн рублей за повторное неисполнение обязанности по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к определенной информации (ч. 3 ст.13.50 КоАП). Также в марте 2024 года суд оштрафовал Pinterest на 1 млн рублей по статье о неудалении запрещенной информации.

В августе 2022 года Таганский суд Москвы штрафовал стриминговый сервис Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить видео, в котором «содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе».

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы арестовал средства и имущество компаний Amazon и принадлежащего ей сервиса Twitch на общую сумму 3 млрд рублей. Иск подал Кирилл Малафеев, сын владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Аккаунт сына Малофеева, зарегистрированного в Twitch под ником Likkrit, заблокировали в апреле 2022 года. Это произошло вскоре после того, как он попал в санкционные списки США. У аккаунта было 28 тыс. подписчиков.

Константин Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. В апреле 2022 года США обвинили его в создании схемы по обходу ограничений.

Кирилл Малофеев подал в суд, требуя вернуть ему доступ к аккаунту. В случае неисполнения решения суда заявитель попросил взыскать с Twitch и Amazon неустойку в размере 100 тыс. рублей в день вплоть до того момента, когда решение будет исполнено. Кроме того, сумма неустойки должна увеличиваться вдвое каждую неделю.