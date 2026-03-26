Центральный районный суд Челябинска запретил распространять оскароносный документальный фильм «Господин Никто против Путина», снятый бывшим школьным педагогом в городе Карабаш Челябинской области Павлом Таланкиным. Это подтвердили 66.RU в пресс-службе суда.

В поданном прокуратурой иске, который нынешним решением был полностью удовлетворен, указывалось, что фильм выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту после начала СВО».

Ведомство также отметило, что режиссер Таланкин, проводивший съемку в школе, показал лица детей без согласия их родителей. В этом контексте речь шла о трех российских ресурсах, где картина была доступна к просмотру. Теперь по решению суда фильм оттуда удалят.

«Господин Никто против Путина» на прошедшей в марте церемонии вручения «Оскаров» получил золотую статуэтку в номинации «Лучший документальный фильм». Перед этим он также удостоился наивысшей британской кинопремии BAFTA.

Фильм практически полностью снят в школе города Карабаш и показывает будни учеников и их родителей, в том числе уроки патриотической направленности. Как пояснял Таланкин, он вел съемку по заданию администрации школы, а затем покинул Россию и передал записи американскому режиссеру-документалисту Дэвиду Боренштейну.

На прошлой неделе Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился в оргкомитет «Оскара» и в ЮНЕСКО с просьбой проверить соблюдение прав несовершеннолетних, которых показывают в картине. Глава СПЧ Валерий Фадеев подтвердил, что съемка изначально велась в рамках «внутренней фиксации школьной деятельности <…> для использования в рамках образовательного процесса».

В СПЧ настаивают, что показанные в фильме кадры с детьми использовались «при создании коммерческого аудиовизуального произведения, получившего широкое международное распространение», без согласия их родителей или законных представителей.

Совет в своем обращении сослался на Конвенцию ООН о правах ребенка, которая гарантирует защиту детей от незаконного вмешательства в частную жизнь. Там также заявили, что родители несовершеннолетних, чьи лица попали попали в кадр, обратились в российские правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать награждение фильма «Оскаром» ответил, что не может этого сделать, так как не смотрел его.