Химкинский городской суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Он был признан виновным в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в подмосковном управлении прокуратуры.

Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год Ефремов совершил семь денежных переводов на общую сумму 7 тысяч рублей в адрес «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Изначально ему также вменялось участие в несанкционированных митингах 2021 года, но этот эпизод не был включен в окончательный приговор.

Ефремова задержали в августе 2025 года в аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию из Турции. Впоследствии ему было предъявлено официальное обвинение, свою вину он признал частично, писал «Коммерсант». Расследование по уголовному делу было завершено следователями в середине ноября, а в конце того же месяца обвинительное заключение по делу Ефремова было утверждено.

По словам блогера, он узнал о статусе ФБК* только в ходе следствия. Также он допускал, что подписку на донаты в пользу этой организации в его телефоне мог оформить кто-то из его ближайшего окружения.

Никита Ефремов родился в Москве в 1999 году. В 2016 году он начал предпринимательскую деятельность, занявшись перепродажей популярной модели кроссовок Yeezy. Позднее он основал собственную сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров под названием Nikita Efremov. До своего задержания Ефремов работал менеджером на созданной им же ресейл-платформе Nikita Efremov/NE, а также активно вел социальные сети, где его совокупная аудитория превышает 1 миллион подписчиков. В октябре 2023 года у сети магазинов Nikita Efremov возникли проблемы с законом. Правоохранительные органы заподозрили ее в продаже контрафактной продукции и в ходе проверки изъяли тысячи пар обуви. Впоследствии, в октябре 2025 года, все магазины сети были закрыты.

* ФБК признан в России экстремистской организацией, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован