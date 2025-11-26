Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-директора департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В ходе заседания суда Минаева признали виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии суда, в период с февраля 2016 по апрель 2018 года Минаев похитил более 3,8 млрд рублей, действуя совместно с неустановленными лицами. Похищенные средства были ранее направлены авиакомпании с целью оплаты договоров лизинга воздушных судов и сопряженных с ними соглашений.

Злоумышленники реализовали свои преступные намерения под видом оплаты консультационных услуг, а также услуг по организации финансирования со стороны подконтрольной Минаеву организации «Диккис инвестментс лимитед».

В ходе рассмотрения дела судья согласился с представителем Генпрокуратуры, поддержавшим государственное обвинение, и назначил наказание Минаеву, а также в полном объеме удовлетворил иск к «Аэрофлоту» на сумму, соответствующую объему похищенных средств. Помимо этого, также было решено оставить без изменений арест имущества Минаева на сумму более 238 млн рублей.

Об аресте Михаила Минаева стало известно летом 2022 года. За шесть месяцев до этого его опрашивали следователи, а сам топ-менеджер был под подпиской о невыезде, писал РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, дело против Минаева было связано с лизингом самолетов у китайской компании, его возбудили в конце 2021 года. Источник также отметил, что ситуация начала развиваться в этом направлении после отказа некоторых западных банков работать с Россией в 2014 году, что усложнило лизинг самолетов.