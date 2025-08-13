Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с исполнителя Басты (Василий Вакуленко) и его жены Елены Пинской. Об этом говорится в картотеке инстанции.

Категория дела — «О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».

В карточке говорится, что взыскателем является столичный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. О сумме долга не сообщается, решение суд вынес 6 августа.

У Басты уже были финансовые обязательства перед государством. В мае телеграм-канал «Звездач» писал, что ФНС взыскала с музыканта 34 тысячи рублей. По данным канала, эта задолженность образовалась у компании Басты — ООО «Фрэнк Бай Баста».

В марте актер, пародист и млн Сергей Бурунов опроверг данные о том, что он задолжал ФНС более 10 млн рублей. По словам представителей артиста, произошел технический сбой.