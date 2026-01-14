Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры запретил в России деятельность акционера компании «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки», Игоря Семенова и обратил 18,07% принадлежащих ему акций в доход государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передает агентство, сторона защиты сообщила о планах обжаловать вынесенное решение.

АО «Кондитерус Ком» выступает головной компанией «КДВ» (KDV Group), известной брендами «Кириешки», «Яшкино», Calve. В октябре 2025 года собственника холдинга Дениса Штенгелева, его отца и супругу признали экстремистами, а их имущество общей стоимостью около 500 млрд рублей было конфисковано. Основанием послужила многолетняя поддержка Украины со стороны семьи.

Согласно данным прокуратуры, Семенов пытался продать акции на 7,4 млрд рублей, что напрямую противоречило обеспечительным мерам суда, предусматривающим арест 100% акций АО «Кондитерус Ком». Кроме того, как отметил источник, осведомленный о ситуации, в надзорном ведомстве считают, что сохранение акций за Семеновым позволяло бы Штенгелеву получать дивиденды от работы пищевого холдинга, участвовать в его управлении и использовать финансовую информацию в экстремистских целях.

В материалах Генпрокуратуры указано, что Николай Штенгелев, имеющий гражданство Украины, с 2014 года оказывал финансовую поддержку батальону «Киевская Русь», который впоследствии стал основой для запрещенных в России структур «Азов»* и «Айдар»*. Его сын Денис, обладающий гражданством Австралии, после начала специальной военной операции организовал поставки продовольствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из документов дела следует, что с начала 2022 года Штенгелевы перевели за пределы страны более 21 млрд рублей. По версии следствия, средства были направлены в экономики государств, обеспечивающих Украину военными поставками, — США и Австралии. В Генпрокуратуре расценили это как использование бизнеса для подрыва экономической безопасности России и финансирования террористической деятельности.

* признаны в России террористической организацией и запрещены