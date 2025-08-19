Суд в Москве заочно вынес приговор 56-летнему Сергею Давидису, экс-руководителю правозащитного центра «Мемориал»*, назначив ему шесть лет колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), сообщает столичная прокуратура.

Согласно материалам следствия, в январе 2022 года Давидис разместил на своей личной странице в социальной сети публикации, в которых оправдывались действия бойцов батальона «Азов»**. В этих сообщениях содержались их персональные данные, информация о местах заключения в следственных изоляторах, а также реквизиты криптовалютного кошелька для сбора средств в их поддержку.

За эти действия его признали виновным в публичном оправдании терроризма с применением средств телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. В качестве дополнительного наказания Давидису запретили на три года заниматься разработкой и администрированием веб-сайтов.

Заседание проходило в общем порядке без участия подсудимого, который находится в международном розыске. Приговор пока не вступил в законную силу.

В ноябре 2024 года Росфинмониторинг внес Давидиса в перечень террористов и экстремистов. При этом имя правозащитника в реестре было указано со звездочкой — таким образом отмечают фигурантов уголовных дел, связанных с терроризмом. До этого публично о возбуждении дела в отношении Давидиса не сообщалось.

После этого правозащитник в своем телеграм-канале написал, что ему неизвестны основания для включения в этот список. Он предположил, что это может быть следствием его публичной позиции. Вместе с тем Давидис подчеркнул, что всегда категорически отвергал любые формы терроризма.

Сергей Давидис был организатором нескольких оппозиционных акций в Москве. В январе 2013 года он координировал «Марш против подлецов», в сентябре 2014-го участвовал в подготовке «Марша мира», а в феврале 2015 года организовал антикризисный марш. Последняя акция, состоявшаяся 1 марта 2015 года, была переименована в «Марш памяти» после убийства политика Бориса Немцова. Давидис уехал из России весной 2022 года. Он отмечал, что больше не может оставаться в стране и при этом молчать.

* был признан иноагентом и ликвидирован

**признан в России террористической организацией и запрещен