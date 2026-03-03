Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал семейную пару, подозреваемую в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении троих собственных детей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города Роман и Татьяна Салаховы будут находиться под стражей по меньшей мере до 30 апреля.

Уголовное дело в отношении супругов было возбуждено после того, как 1 марта в экстренную службу 112 позвонила 15-летняя девочка. Подросток рассказала, что с марта 2017 года она, ее 12-летняя сестра и семилетний брат систематически подвергаются сексуальному насилию со стороны отца и матери.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что отца с девочкой на месте нет — мужчина успел увезти ее в неизвестном направлении. Позже его задержали, при осмотре телефона были найдены материалы с детской порнографией.

Задержание супругов произошло 2 марта, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным «Фонтанки», Роману Салахову также инкриминируется изнасилование старшей дочери.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, после начала следственных действий мать требовала от дочери уничтожить переписку с отцом, чтобы не навредить ему в ходе расследования. Женщина, по информации источника, не пресекала действия мужа, оставляла без внимания обращения детей, а в какой-то момент присоединилась к насилию над ними.

По словам источников телеканала, супруги фиксировали на камеру все происходящее.

«Отец семейства регулярно насиловал дочь, которой на момент совершения первого преступления исполнилось только семь лет. Мужчина ее избивал и удерживал, подавляя волю к сопротивлению. Ее сестра с 10-летнего возраста также подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. <…> Мать детей также неоднократно была уличена в надругательстве над маленьким сыном, причем впервые это случилось, когда мальчику было всего четыре года», — говорится в публикации РЕН ТВ.