Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удары по Киеву в ночь на 28 августа, отметив, что Украина продолжает атаковать российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК.

«СВО продолжается. Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, зачастую российской мирной инфраструктуры, со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Москва не достигала договоренностей с Киевом по установлению воздушного перемирия.

«Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что урегулирование на Украине может начаться с установления воздушного перемирия.

Власти Киева дважды объявляли воздушную тревогу в ночь на 28 августа и утром. Из-за ночных взрывов в городе было частично перекрыто движение транспорта, также распространился смог от пожаров, говорится в сообщении администрации.

Мэр Киева Виталия Кличко сообщил, что в результате взрывов есть пострадавшие, повреждения получили здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах столицы. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.

В Минобороны и Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не атакуют гражданские объекты, а наносят удары только по военным и энергетическим целям и связанной с ними инфраструктуре.