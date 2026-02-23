Власти Украины продолжают вести боевые действия, потому что осознают неизбежность расправы над многими из них после окончания конфликта. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя в пример судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, а также упомянув про руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«По моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации [сейчас], постепенно приходит. Но для части руководителей этого государства, как бы мы их ни называли, какими бы эпитетами ни награждали, <…> продолжение военных действий — это продолжение собственной жизни, скажем прямо», — сказал он во время встречи с военнослужащими.

Как только конфликт прекратится, они, по его мнению, попытаются сбежать «куда-то на территорию одной из сопредельных стран» — в Польшу, Великобританию или другие европейские страны, которые «предоставят убежище».

«А в худшем случае, да, свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь. Судьба Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом», — добавил замглавы Совбеза РФ.

В январе 2024 года в своем телеграм-канале Медведев отреагировал на высказывания украинских военных. Те заявляли о необходимости уничтожать российские пусковые установки западными ракетами большой дальности по всей территории РФ. Медведев подчеркнул, что подобные заявления означают лишь одно: Киев рискует подпасть под действие российской ядерной доктрины — в частности, пункта о ситуациях, когда агрессия с применением обычного оружия ставит под угрозу само существование государства.

«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — написал он, адресовав это предупреждение «всем наследникам Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве».

В мае 2023 года Медведев прокомментировал появление инициативы об учреждении на Украине ордена Степана Бандеры. Он предложил «не мелочиться» и создать в Германии орден Гитлера, а в Италии — орден Муссолини.

«Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи. А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология», — написал он, предложив также подумать в этом контексте об учреждении ордена Владимира Зеленского — «мало ли что, так, на всякий случай».