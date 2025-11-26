Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер после продолжительного лечения от онкологического заболевания. Об этом сообщил ИА «Регнум» его сын Андрей.

По словам Андрея Соболева, врачи диагностировали у его отца первично-множественную онкологию три года назад. Болезнь поразила несколько органов.

«Сначала нашли опухоли в кишечнике, позже диагностировали онкологию в почках, в желудке», — рассказал сын инженера-конструктора.

Соболеву провели две операции, после чего наступила ремиссия. Он почувствовал улучшение состояния, но в сентябре произошел рецидив, болезнь обострилась, и Соболев вновь был госпитализирован.

«Врачи пытались ему помочь, но организм не справился. В конце концов сердце просто не выдержало и остановилось», — сообщил Андрей Соболев.

Сын создателя пусковых ракетных комплексов также рассказал, что его отец был рад увидеть успешное применение «Тополей» и «Искандеров».

«Мы с отцом — оба милитаристы. На счет „Тополя“, „Искандера“ и других разработок отца мы сходились во мнении: успешно работает — и слава богу, так и должно быть!» — сказал он.

По его словам, в последние годы жизни Валериан Соболев уделял много времени собственным разработкам, созданию опытных моделей и экспериментам. Он также работал над книгой, которая представляла собой «масштабную работу в области нетрадиционной энергетики».

«К сожалению, завершить ее он не успел. Возможно, я попробую закончить его работу и опубликовать, но сейчас пока рано об этом говорить, время покажет», — заключил он.

Ранее о смерти Валериана Соболева на 88 году жизни сообщил друг его семьи Вячеслав Черепахин, уточнив, что перед смертью инженер-конструктор «долго болел».