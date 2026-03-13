Бутырский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима Андрея Бенгарда, который заживо сжег свою бывшую жену. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей исдикции Москвы.

Как установил суд, во время ссоры на почве ревности Бенгард взял с балкона легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею экс-супругу и поджег. Огонь распространился по ткани и телу женщины, в результате полученных травм она скончалась.

Трагедия произошла в середине декабря 2022 года на улице Маршала Катукова в Строгино. Изначально женщину доставили в реанимацию с ожогами различной степени тяжести. В отношении Бенгарда было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК).

После гибели пострадавшей дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК).

Помимо срока в колонии суд назначил Бенгарду ограничение свободы сроком на один год. Ему нельзя будет менять место постоянного проживания и покидать его в определенное время суток, а также выезжать за пределы Липецкой области. Раз в месяц он должен будет отмечаться в надзорном органе.

В конце февраля суд в Подмосковье приговорил к одному году и четырем месяцам колонии-поселения мужчину, по вине которого погибли его жена и трое детей из восьми. Мужчина принес домой 10 газовых баллонов, емкости с растворителем и аккумуляторы от грузовых трициклов. Поставив батареи на зарядку, мужчина оставил их без присмотра.

В результате возник пожар, членам семьи пришлось прыгать из окна с четвертого этажа. Трое детей погибли на месте, пятеро получили травмы. Жена мужчины умерла в больнице. Виновник пожара был обсужден по статье о нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК).