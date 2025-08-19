Анонимный миллиардер намерен совершить экспедицию к обломкам «Титаника», что станет первым подобным погружением после катастрофы батискафа «Титан» в 2023 году, унесшей жизни пяти человек. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

«Через пару недель кто-то отправится к обломкам “Титаника”. Могу сказать, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в $10 млн. Вы наверняка знаете его имя», — сказал собеседник издания.

По его словам, анонимный миллиардер хочет публично заявить о своем достижении, став первым, кто посетил место крушения «Титаника» после трагедии.

Гибель туристического батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions произошла 18 июня 2023 года в Северной Атлантике. Аппарат, находившийся на пути к останкам знаменитого «Титаника», затонувшего в 1912 году на глубине 3800 метров, внезапно прекратил выходить на связь спустя менее двух часов после начала погружения.

Спустя четыре дня поисковая операция увенчалась обнаружением обломков субмарины, которые свидетельствовали о ее полном разрушении в результате направленного внутрь взрыва. Позднее фрагменты конструкции, а также вероятные останки членов экипажа и туристов были подняты на поверхность для проведения расследования.

Жертвами катастрофы стали все пять человек, находившихся на борту:

Стоктон Раш — основатель и генеральный директор OceanGate Expeditions;

Поль-Анри Наржеоле — французский исследователь, ветеран подводных экспедиций;

Хамиш Хардинг — британский бизнесмен-миллиардер и авиатор;

Шахзада Давуд — пакистанский предприниматель и филантроп;

Сулейман Давуд — сын Шахзады Давуда.

В ходе судебных слушаний в США в сентябре 2024 года, посвященных крушению батискафа, были обнародованы новые детали инцидента. Согласно данным береговой охраны, в 2021 и 2022 годах на аппарате было выявлено в общей сложности 118 технических неисправностей, требующих ремонта.

Кроме того, экс-технический директор компании OceanGate Тони Ниссен заявил, что основатель организации Стоктон Раш усложнял работу, оказывая давление по срокам, сокращая финансирование и постоянно меняя поставленные задачи.

В начале августа американская береговая охрана обнародовала результаты расследования обстоятельств гибели батискафа. Согласно выводам комиссии, трагедии можно было предотвратить при условии надлежащего технического обслуживания аппарата и более серьёзного отношения к обоснованным предупреждениям инженеров.