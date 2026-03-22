Ветерана боевых действий в Чечне Ивана Отраковского, который поддерживал новосибирских фермеров и был задержан 21 марта в доме одного из них, оштрафовали по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщает «Сибирский экспресс».

Отраковского тайно вывезли из полиции в суд через задний ход, пока соратники и адвокат военного пытались попасть в отделение, утверждает правозащитный центр движения «Сорок сороков».

При задержании Отраковскому называли статью Уголовного кодекса о нарушении ветеринарных правил (ст. 249). Однако суд в итоге привлек ветерана по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей. После суда Отраковского отпустили.

Отраковского задержали в селе Козиха Новосибирской области, где продолжается изъятие домашнего скота из-за вспышки пастереллеза и коровьего бешенства. Военный в своем телеграм-канале записывал видео из подсобных хозяйств, которые затронуло изъятие животных, и резко критиковал власти региона, называя их «оккупантами» и «врагами трудового народа».

В одном из видео, опубликованном незадолго до задержания, Отраковский заявил, что ему «реально стыдно за то, что происходит в стране».

«Я не ожидал, что я, человек, который воевал за нашу страну, за наш народ, буду переживать подобные времена», — сказал военный.

Он пожаловался, что из-за блокпостов вынужден был пробираться к фермерам «ночью волчьими тропами <…> как разведчик к подпольщикам в Великую Отечественную войну».

Отраковский отметил, что изъятие скота коснулось многодетных семей, для которых разведение домашнего скота является единственным источником доходов. Военный обвинил власти в стремлении «обезлюдить деревню».

В последнем посте перед задержанием Отраковский писал, что руководство Новосибирской области через главу села Козиха пытается уговорить фермеров подписать соглашение на выплаты за изъятие и убой скота, который жители считают здоровым. При этом чиновники без объяснения отказываются брать анализы у животных, добавил военный.

Иван Отраковский — капитан морской пехоты, кавалер ордена «Мужества», руководитель организации «Армия защитников Отечества». В 2023 году он пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты России как самовыдвиженец, но получил отказ. Верховный суд подтвердил законность решения ЦИК.

Конфискация скота в Сибири

Скот у фермеров Новосибирской области начали изымать и уничтожать в конце февраля — начале марта. Власти объяснили необходимость забоя животных вспышкой пастереллеза и коровьего бешенства. По словам фермеров, скот конфисковывали без предъявления необходимых документов и результатов анализов. Кроме того, пастереллез поддается лечению.

О том, что в Новосибирской области действует режим ЧС, стало известно только в середине марта, причем в региональном Минсельхозе приводили противоречивую информацию о дате его введения.

Обещанные фермерам компенсации за изъятие скота, по словам животноводов, оказались ниже рыночной стоимости. Владельцы скота перекрывали трассы и выходили на протесты. Они также написали коллективные обращения в администрацию президента России, прокуратуру и Следственный комитет.

СК проводит проверку по статье о халатности (293 УК) на предмет возможных нарушений со стороны Минсельхоза Новосибирской области.

21 марта глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что в крупных хозяйствах изъятие скота завершилось, а в некоторых личных хозяйствах продлится еще несколько дней.

Процесс продолжается в селах Козиха и Новопичугово Ордынского района, сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, в области уже 17 дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Однако для «полной стабилизации ситуации необходимо строго выполнить все карантинные меры, включая и такие болезненные процедуры, как изъятие зараженного скота», добавил Травников.

Он сообщил, что жителям помогут с дезинфекцией хозяйственных помещений и покупкой молодняка, но «только после снятия карантина, что станет возможным после полного устранения очагов заражения и подтверждения отсутствия инфекции на территории сел».