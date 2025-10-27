Было большой ошибкой «позволить» президенту Украины Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах, заявил американский журналист Такер Карлсон. Свое мнение Карлсон высказал в интервью RTVI US.

На вопрос, как бы он оценил первые месяцы президентства Трампа, Карлсон заявил, что его избиратели в целом довольны им.

«Я, знаете ли, как и все, сосредоточен на определенных вопросах. Один из главных вопросов, на котором я сфокусирован, — это война в Восточной Европе, которая, по моему мнению, потенциально может стать причиной Третьей мировой войны и ядерного уничтожения», — заметил журналист.

По мнению Карлсона, «ставки высоки как никогда».

«И я хочу, чтобы это было разрешено таким образом, который будет полезен Соединенным Штатам, потому что, в конечном счете, я американец и у меня много детей, и я хочу, чтобы они жили в процветающей стране. И я считаю, что этот конфликт может в значительной степени определить их будущее», — продолжил журналист.

Он подчеркнул, что твердо убежден в этом, в отличие от большинства американцев.

«Этот конфликт не только не разрешен, но и разгорается. И меня это очень беспокоит. Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — добавил Карлсон.