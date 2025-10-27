Было большой ошибкой «позволить» президенту Украины Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах, заявил американский журналист Такер Карлсон. Свое мнение Карлсон высказал в интервью RTVI US.
На вопрос, как бы он оценил первые месяцы президентства Трампа, Карлсон заявил, что его избиратели в целом довольны им.
«Я, знаете ли, как и все, сосредоточен на определенных вопросах. Один из главных вопросов, на котором я сфокусирован, — это война в Восточной Европе, которая, по моему мнению, потенциально может стать причиной Третьей мировой войны и ядерного уничтожения», — заметил журналист.
По мнению Карлсона, «ставки высоки как никогда».
«И я хочу, чтобы это было разрешено таким образом, который будет полезен Соединенным Штатам, потому что, в конечном счете, я американец и у меня много детей, и я хочу, чтобы они жили в процветающей стране. И я считаю, что этот конфликт может в значительной степени определить их будущее», — продолжил журналист.
Он подчеркнул, что твердо убежден в этом, в отличие от большинства американцев.
«Этот конфликт не только не разрешен, но и разгорается. И меня это очень беспокоит. Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — добавил Карлсон.
До возвращения в Белый дом Дональд Трамп обещал урегулировать российско-украинский конфликт за 24 часа. После победы на выборах он пояснил, что это обещание было сарказмом. 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая обернулась скандалом.
После этого Зеленский еще дважды прилетал на переговоры в Белый дом. Его последняя встреча с Трампом продлилась 2,5 часа. Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что она была напряженной: Зеленский просил передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Tomahawk («Томагавк»), но не получил согласия от Трампа.