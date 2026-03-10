Катар частично открыл воздушное пространство на восемь часов для ограниченного числа пассажирских самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха».

По словам собеседника агентства, до 15:00 мск разрешены отдельные пассажирские рейсы в аэропорты Катара и обратно. Он отметил, что такой режим авиационные власти страны начали практиковать с 7 марта. При этом в остальное время воздушное пространство остается закрытым. Также не осуществляется транзит бортов в третьи страны.

Накануне, 9 марта, из Дохи в Москву впервые за девять суток прибыл пассажирский самолет. До этого российское посольство в Катаре сообщало, что Qatar Airways запланировала рейс из Дохи в Москву по безопасному воздушному коридору.

По данным представительства, приоритет при формировании списков отдавался пассажирам с детьми, пожилым людям, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, а также тем, кому не удалось покинуть Катар 28 февраля.