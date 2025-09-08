У певицы Лады Дэнс, по данным ТАСС, накопились долги, в том числе за коммунальные услуги и неоплаченные штрафы ГИБДД, в размере почти 114 тыс. рублей. Продюсер артистки Сергей Пудовкин в беседе с RTVI предположил, что речь, вероятно, о какой-то технической ошибке.

«Учитывая крайне высокую востребованность певицы Лады Дэнс, ее популярность, занятость, даже сама мысль по наличию коммунальных долгов маловероятна. Но “Почта России” иногда хромает. Может, что-то не пришло, может, квитанция какая-то уехала не туда. По-разному бывает. Думаю, что тут какой-то технический момент», — заявил он.

Как пишет ТАСС, против Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) с июля 2024 года по сентябрь 2025-го были открыты 12 исполнительных производств (четыре уже прекращены). Пять из них касаются долгов по коммунальным платежам на сумму более 87 тыс. рублей.

«Открыты три исполнительных производства в связи с неоплаченными в срок штрафами ГИБДД и исполнительные сборы по ним. Сумма взыскания — 4250 рублей. Одно производство открыто из-за неоплаченного штрафа за парковку на сумму 5 тыс. рублей», — говорится в статье.

Также против певицы возбуждены исполнительные производства за уклонение от административного наказания.

Shot утверждает, что Лада Дэнс якобы с 2017 года не платит за коммунальные услуги в своей трехкомнатной московской квартире, площадь которой составляет 150 кв. м. По данным телеграм-канала, сумма долга — 515 937 рублей.

Лада Дэнс — популярная российская певица. Среди ее хитов — «Аромат любви», «Будь со мной», «Девочка-ночь», «Нас больше нет» и «Ночь». Она также сотрудничала с такими известными артистами, как Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Кроме того, Лада снималась в кино и сериалах, таких как «Мексиканский вояж Степаныча», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и «Территория красоты».