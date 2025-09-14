Массовые сбои в работе Android-устройств зафиксированы у российских пользователей после установки последнего обновления программного обеспечения. Проблема затрагивает гаджеты всех ценовых категорий, в том числе и премиальные модели, цена которых достигает 120 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщает SHOT.

По данным издания, тысячи владельцев смартфонов столкнулись с неполадками после установки обновления Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. Пользователи таких моделей, как Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro, сообщают о возникновении белого шума на дисплее, некорректной работе камер, а также исчезновении фотографий из галереи. Кроме того, перестали функционировать банковские приложения и модуль Bluetooth, что делает невозможным сопряжение устройств, таких как смарт-часы и наушники.

Отмечается, что в некоторых случаях перезагрузка устройства временно решает проблему, однако чаще всего гаджет полностью выходит из строя и не реагирует на попытки включения. Частичное решение возможно путем отката прошивки через системные настройки. Стоимость услуг по устранению неполадок в сервисных центрах составляет около 10 тысяч рублей, отмечает SHOT.