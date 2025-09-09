На традиционной осенней презентации своей новой продукции компания Apple представила обновленную линейку из трех моделей умных часов Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. Во всех стоит собственный чип Wi-Fi и — впервые для смарт-часов компании — Bluetooth от Apple.

Смарт-часы Apple Watch Series 11 по дизайну напоминают предыдущую модель из линейки Series, но внутри куда совершеннее, утверждает Apple. Главным преимуществом по сравнению с предшественницей-«десяткой» назван более тонкий корпус. Покупатели получат возможность выбирать между двумя новыми циферблатами, включая один в стиле «жидкого стекла».

Часы оснащены LTPO-экраном с повышенной яркостью (2000 нит на пике — это на 20% эффективнее предыдущего поколения с 1,96-дюймовым дисплеем) и вдвое более стойким перед царапинами защитным стеклом. Корпус в цвете Jet Black, на который многие покупатели Watch Series 10 жаловались из-за быстро появляющихся сколов, получил усовершенствованное и более устойчивое к механическому воздействию покрытие.

Внутри Apple Watch Series 11 стоит компактный S11-чип, позволивший сэкономить пространство для датчиков. Кроме того, часы поддерживают 5G RedCap для быстрой связи без увеличенного расхода заряда аккумулятора и улучшенную версию GPS со спутниковой функцией Emergency SOS. Батарея, как обещают в Apple, должна работать до суток на одной зарядке.

Медицинский функционал Apple Watch Series 11 расширен за счет функции отслеживания кровяного давления: часы определяют тренд на повышение или понижение и уведомляют пользователя, если на протяжении нескольких дней у него присутствуют признаки гипертонии. Точные показатели при этом не определяются — только общий уровень выше/ниже нормы и характер изменений вверх/вниз. Кроме того, часы приблизительно определяют периоды апноэ (задержки дыхания) во время сна, чаще всего связанные с храпом.

Умные часы Apple Watch Ultra 3 смогут продержаться автономно до 42 часов, то есть заряда хватит на два-три дня активного использования. По сравнению со вторым поколением, выпущенным в 2023 году, имеют более тонкие рамки 49-миллиметрового титанового корпуса и более яркий microLED-дисплей. Внутри стоит новый чип Apple S11 повышенной производительности.

Как и Apple Watch Series 11, эта модель поддерживает связь 5G RedCap и двухдиапазонный GPS, обеспечивающий более точное позиционирование. Кроме того, покупателям на три года бесплатно предоставляется доступ к спутниковой связи, чтобы в экстренной ситуации передавать сигнал SOS с координатами местонахождения устройства спасательным службам США.

Корпус этой модели представлен в двух цветовых решениях — черный и «натуральный титан». В интерфейсе есть новые циферблаты, а в комплекте — новые ремешки из рециклированного нейлона. Стоимость Apple Watch Ultra 3 в розничной продаже в Соединенных Штатах начинается от $799.

Бюджетные смарт-часы Apple Watch SE 3 получили чип S10, ускоренный процессор и обновленный экран с функцией Always On Display. Разработчики обещают, что по производительности эта модель сопоставима с флагманскими, и это отличает ее от предыдущих представителей «упрощенной» линейки SE.

Кроме того, впервые часы этой линейки поддерживают связь стандарта 5G и оснащены датчиком падения. Заряжаются они вдвое быстрее по сравнению с Apple Watch SE 2.

До этого в рамках презентации были представлены наушники AirPods Pro 3, которые компания называет самыми удобными из-за входящих в комплект пяти пар амбушюр разного размера. Также в них есть датчик пульса, благодаря которому эти AirPods могут в принципе заменить смарт-часы, поскольку отслеживают 15 видов спортивных упражнений.