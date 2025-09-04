В квартире жилого дома на улице Братиславской на юго-востоке Москвы обнаружено тело женщины 1935 г.р. с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

«По предварительным данным, телесные повреждения ей причинил ее внук 1989 г.р.» — сказано в сообщении ведомства.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Накануне СК возбудил уголовное дело после гибели женщины на юго-западе Москвы. По версии следствия, в квартире жилого дома на улице Изюмской внук избил свою 67-летнюю бабушку на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, ему предъявлено обвинение.