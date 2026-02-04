Политика Центробанка, действия государства по изъятию активов недружественных стран, потребительский терроризм и неожиданная смерть крупнейшего акционера привели к кризису в крупнейшей девелоперской компании России — ГК «Самолет». Именно эти доводы, как стало известно RTVI, привели генерального директора «Самолета» к обращению к правительству с просьбой о помощи.

Письмо в правительство России направила за своей подписью гендиректор компании Анна Акиньшина. Как утверждают источники RTVI в «Самолете», обращение направлено в связи с финансовыми трудностями, которые испытывает девелопер, — для предотвращения риска «неисполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами».

В 2026 году, сообщается в письме, группа Акиньшиной планирует построить около 4,5 млн квадратных метров жилья (порядка 110 000 квартир). В эксплуатацию должно быть введено 1,9 млн квадратных метров жилья, передано клиентам 45 000 квартир, сдано 16 школ и 9 детских садов. Основными покупателями жилья от ГК «Самолет» выступают «молодые семьи и семьи с детьми, впервые покупающие жилье» со средним доходом 200 тысяч рублей на семью. Средняя стоимость квадратного метра с отделкой и меблировкой в проектах девелопера в 2025 году составляла 195 тысяч рублей.

Исполнение этих обязательств может быть связано с финансовыми проблемами, которые, как объясняется в обращении, возникли в бизнесе «Самолета» в 2024-2025 годах. В качестве таковых руководитель компании называет четыре основные проблемы.

Первая из них — изменения в политике Центробанка и в вопросах выдачи ипотеки.

«Начиная с середины 2024 года компания столкнулась с изменениями принципов льготной ипотеки и резким ростом ключевой ставки, что негативно повлияло на объемы продаж и финансовые расходы компании», — говорится в обращении.

Общие затраты ГК «Самолет» на обслуживание кредитов в 2024-2025 годах составили 160 млрд рублей.

Потребительский терроризм на 43 млрд рублей

Второй проблемой для «Самолета» стал потребительский терроризм, потери от которого оценены в 43 млрд рублей. Что именно имеется в виду, не расшифровывается — по всей видимости, речь может идти о массовых судебных процессах получателей жилья против группы компаний.

Как сообщает «Интерфакс», девелопер обратился в Генпрокуратуру с жалобой на массовые взыскания компенсаций за некачественный ремонт. По данным «Самолета», ситуацию подогревают «недобросовестные юрфирмы»: в 2024 году всего 15 «юристов-оптовиков» вели 70% всех судебных дел против застройщика.

Генпрокуратура перенаправила жалобу в Минэкономразвития. Несмотря на готовность ведомства совершенствовать законодательство, предложенные «Самолетом» меры — например, давать застройщику 90 дней на устранение брака и ограничить сумму компенсации себестоимостью отделки — в Минэке сочли ущемляющими права граждан. Там подчеркнули, что расходы жильца на ремонт могут быть значительно выше затрат девелопера из-за рыночной конъюнктуры.

Борьба с подобными практиками уже идет на законодательном уровне. 17 декабря Госдума приняла закон, который с 1 марта 2025 года позволит девелоперам использовать собственные стандарты отделки вместо строгих техрегламентов, на которых обычно строятся иски. Кроме того, с 1 января 2025 года сумма взыскания при разногласиях ограничена 3% от цены договора. Однако для «Самолета» эти меры, судя по всему, оказались запоздалыми и не смогли предотвратить текущий финансовый разрыв.

«Самолет-Марьино» — в собственность государства

Помимо «террористов-потребителей», дыру в финансах «Самолета» проделало государство. В декабре 2025 года по иску Генеральной прокуратуры России в собственность государства были переданы активы четырех дочерних структур группы — «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4», а также их земельный банк — около 140 гектаров земли в Марьино.

Прокуратура сочла, что этими компаниями в реальности распоряжался латвийский Rietumu Banka.

Анна Акиньшина в письме трактует ситуацию с точки зрения потерь ГК: «Оставшись без проекта, компания при этом осталась поручителем перед банками по кредитам на 13,2 млрд рублей по данному проекту». Там же упоминается и факт наличия в этом проекте на момент изъятия активов 1600 дольщиков.

И, наконец, еще один удар по «Самолету» нанесла скоропостижная смерть его основателя и крупнейшего акционера Владимира Кенина в августе 2025 года. Кенин владел 31,6% акций группы. Процедура наследования акций, говорится в письме, до сих пор не завершена, что делает невозможным привлечение долгосрочного финансирования и выпуск облигаций.

Все эти проблемы вместе могут создать риск невыполнения обязательств «Самолетом», поэтому группа просит правительство о стабилизирующем займе в размере 50 млрд рублей на три года. В обеспечение под заем акционеры «Самолета», сообщает Акиньшина, готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций, а также привлечь еще 10 млрд рублей внешнего финансирования.