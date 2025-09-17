Вероятность Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане, сообщает Tengrinews.

Токаев подчеркнул, что риск ядерного конфликта вызывает беспокойство. Он считает, что в мире, к большому сожалению, вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, а также возрастает социальное напряжение.

По словам Токаева, в таких условиях должна играть роль конструктивная дипломатия, как основной инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.

Он подчеркнул, что власти страны возлагают большие надежды на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом.

«Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности», — добавил Токаев.

Президент Казахстана не в первый раз говорит о важности ядерного разоружения. В мае он сообщил, что риск применения ядерного оружия растет, и это «может произойти из-за просчета, случайности или эскалации».

«Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что, помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний.

«Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия», — добавил он.

Президент Владимир Путин тогда же говорил, что в конфликте на Украине нет необходимости применения ядерного оружия, Россия может достичь своих целей с помощью иных средств.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Он отметил, в мире будут появляться «новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы».