Анатолий Вассерман оказался единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против законопроекта, который предусматривает запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. В разговоре с RTVI он объяснил свое решение принципиальной позицией по этому вопросу.

«Я принципиально голосую против любых мер, направленных на ограничение продажи табачных изделий», — заявил Вассерман.

Он сослался на мировую статистику, согласно которой сокращение потребления табачной продукции «неизбежно сопровождается ростом потребления конопли, которая вряд ли полезнее табака».

Речь идет о законопроекте, который был внесен Законодательной думой Хабаровского края. Он дополняет перечень мест, где запрещается розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления остановочными пунктами городского и пригородного транспорта.

Госдума приняла этот законопроект в первом чтении во вторник, 21 октября. Проект поддержали 396 депутатов, один проголосовал против, воздержавшихся не было. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Цель законопроекта — запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции в местах, где ежедневно находятся дети, подростки и некурящие люди, заявил во время обсуждения член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов. По его словам, мера «является логичным продолжением курса на уменьшение потребления табачной и никотиносодержащей продукции, предусмотренного государственной политикой по снижению использования табака до 2035 года».

Правительство поддержало законопроект, но рекомендовало предусмотреть исключения для небольших населенных пунктов, где «остановка может быть единственным местом торговли», отметил Иванов. Он сказал, что рекомендация кабмина будет учтена при подготовке документа ко второму чтению.

В июле Вассерман проголосовал против закона о штрафах за поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN. Объясняя свое решение, депутат в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» сослался на практику работы парламентов мира, из которой, по его словам, следует, что «если ко второму чтению вносятся поправки, не связанные с изначальной концепцией, одобренной в первом чтении, то в девяти случаях из десяти эти поправки содержат нечто вредное».