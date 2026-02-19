В интернете появилось объявление о продаже куска льда с озера Байкал, который 19 февраля облизал певец Shaman (Ярослав Дронов), пишет Shot. Продавец заявил, что «выбурил слюни» артиста и намерен продать их за за 50 тыс. рублей.

«Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает и решил защитить хрупкую экосистему. <…> Торг уместен. Самовывоз», — написал он в описании к товару.

Местоположением, откуда можно забрать товар, продавец указал Иркутск, а состояние «изделия» оценил как бывшее в употреблении. Сейчас объявление снято с публикации.

Позже стало известно, что помимо прочего музыкант оставил на льду и послание для своей супруги, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию, на которой видно написанное на застывшем озере имя Катя и нарисовано сердечко.

Поступок исполнителя ранее прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Депутат отметил, что Shaman мог бы узнать вкус байкальской воды более привычным способом. При этом, по его словам, на фоне того, как артист обращается с микрофоном на концертах, это уже «шаг к нормальности». Милонов добавил, что рассчитывает, что дети не увидят этот перформанс.

Глава религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков, комментируя действия музыканта, в разговоре с «Абзацем» назвал произошедшее «деградацией» и заявил, что «так делать нельзя», поскольку Байкал считается сакральным местом.

«Плюс само по себе [сценический псевдоним певца] Shaman несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — сказал он.

Сам Shaman признался в своем телеграм-канале, что не рассчитывал на такой резонанс вокруг ролика, а стремление «попробовать Байкал на вкус» объяснил простым любопытством. Он отметил, что поездка вызывает у него «детский восторг», заряжает силами и восхищает.

«Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!», — подытожил он.

Руководитель пресс-службы певца заявила RTVI, что «артист все в своих сетях написал и показал», поэтому никаких дополнительных комментариев по ситуации она дать не может.