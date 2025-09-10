Крупные торговые центра Белгорода и Белгородского района приостановили работу, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, ТЦ приостановили работу из-за «оперативной ситуации». До этого Гладков писал, что Белгород оказался под ударами беспилотников ВСУ.

Глава региона отметил, что в результате детонации повреждены фасад и остекление здания правительства Белгородской области

«Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом — пожарными расчётами очаг возгорания локализован», — сообщил Гладков.

По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших.

Накануне вечером губернатор сообщал, что беспилотники атаковали четыре населенных пункта. В селе Отрадное Белгородского района в результате детонации БПЛА был поврежден ангар сельхозпредприятия. Также FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Бернзовка Борисовского района, у машины средства выбиты стекла и поврежден кузов.

«В селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал частное домовладение — повреждены кровля и внутренняя отделка», — писал Гладков.

В хуторе Хуторище Волоконовского района также была повреждена припаркованная машина.