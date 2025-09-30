Москва и Баку продолжают наращивать экономическое сотрудничество несмотря на политическую турбулентность в регионе. По итогам января—августа 2025 года объем взаимной торговли составил $3,34 млрд, что на 13,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Caliber.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в Россию вырос на 6,7% и достиг $818,7 млн. Наиболее востребованными остаются сельхозтовары и продукция пищевой промышленности. Доля экспорта в Россию в структуре внешней торговли Азербайджана составила 4,8% против 4,21% годом ранее.

Импорт из России увеличился еще более значительно — на 15,9%, до $2,53 млрд. В него входят промышленные и энергетические товары, металлы и продукты переработки. Доля России в азербайджанском импорте составила 16,79% — немного меньше, чем в прошлом году (17,08%).

Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана. По данным экспертов, положительная динамика двустороннего товарооборота объясняется активизацией совместных проектов в транспортно-логистической сфере, а также увеличением поставок российской продукции на азербайджанский рынок.

На фоне роста взаимной торговли Азербайджан увеличивает и экспорт отдельных товарных категорий. Так, по данным Госкомстата республики, только поставки персиков в Россию за январь—июль выросли на 65% и достигли 50 тыс. тонн на сумму почти $61 млн.