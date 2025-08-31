Президент США Дональд Трамп в интервью Daily Caller заявил, что его «не смутят» возможные аресты бывших руководителей ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана в результате расследования его администрации по делу так называемого «Рашагейта» (скандала, который развернулся на фоне слухов о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году).

Трамп заявил, что аресты должны быть, потому что Коми и Бреннан — это «мошенники», а их прежние поступки — «это позор».

«Они обманывали, лгали, совершили столько зла <…> для страны. <…> Они просто сошли с ума. Они плохие люди. Они больные люди. Это они совершили все преступления. Мы не совершали преступлений. <…>. Я могу сказать, что их следует арестовать», — заявил Трамп.

В июле глава Национальной разведки США Тулси Габбард представила доклад, в котором говорилось, что администрация бывшего американского лидера Барака Обамы в 2016 году после победы Трампа сфабриковала разведданные и ложно обвинила Россию во вмешательстве в голосование.

По словам Габбард, за несколько месяцев до выборов американская разведка считала, что Москва не только не планировала, но и не имела возможности вмешаться в американские выборы.

Под подозрение также попали Бреннан и Коми, которые, предположительно, дали ложные показания в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве».

Все опубликованные документы переданы Минюсту США. В августе генпрокурор США Пэм Бонди инициировала расследование возможной фабрикации выводов о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Россия все претензии о якобы вмешательстве в американские выборы отрицала. Трамп обвинял демократов в госизмене.

Что такое «Рашагейт»

Скандал с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в выборы президента США в 2016 году получил название «Рашагейт». Он привел к началу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое шло почти два года. Однако ему так и не удалось найти связь между Россией и Трампом или его штабом.

Тем не менее, во время первого президентского срока республиканца его продолжали подозревать в сговоре с Москвой, которая якобы помогла ему одолеть Хиллари Клинтон.