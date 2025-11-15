По данным аналитиков Бюджетного управления Конгресса США, в течение 2026-2028 годов американские власти могут изъять активы России на сумму $2,5 млрд. Эта сумма представляет собой половину всех замороженных российских государственных средств, находящихся под юрисдикцией США, которые суммарно оцениваются в $5 млрд.

Эксперты ведомства оценили вероятность такого развития событий как 50-процентную, связав потенциальное решение с возможным принятием законопроекта REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025. Данный законодательный акт устанавливает правовые основания и механизмы использования заблокированных российских активов для оказания помощи Украине.

В отчете особо отмечено, что вопрос о конфискации активов остается предметом дискуссий, а окончательное решение администрации Трампа пока невозможно предсказать с уверенностью.

Согласно предложенному механизму, примерно $300 млн из конфискованных средств будут временно размещены в казначейских ценных бумагах США с последующим направлением на экономические и гуманитарные программы для Украины. Инвестиционный доход от временного размещения этих средств будет автоматически доступен для украинских нужд без дополнительных разрешений Конгресса.

При этом реализация законопроекта потребует от федерального бюджета США дополнительных расходов в размере $10 млн в период с 2026 по 2035 год на административные и операционные нужды.