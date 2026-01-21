Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. Об этом пишет SkyNews.

В ходе обращения к мировым лидерам Трамп отметил, что ведет переговоры с главами России и Украины, которые, по его словам, хотят заключить соглашение по мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский не будет участвовать в ВЭФ, а сам президент Украины говорил, что поедет в Давос лишь в том случае, если к этому моменту будут подготовлены документы о гарантиях безопасности с американской стороны.

Однако неназванный украинский чиновник в разговоре с Axios сообщил, что украинский лидер все же планирует отправиться в Швейцарию для встречи с Трампом. В то же время, по его словам, эта встреча пройдет не 21, а 22 января, когда спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер отправятся в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

О планах представителей американской стороны посетить Москву ранее рассказал в интервью CNBC сам Уиткофф. Он уточнил, что запрос о встрече поступил от России и назвал эту инициативу «важным шагом» со стороны Кремля. По его словам, после встречи с Путиным члены делегации США направятся в ОАЭ с целью дальнейшей работы в составе рабочих групп.

Уиткофф также высоко оценил прогресс, которого достигли Вашингтон и Москва, после переговоров с участием главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Он сослался на мнение украинской стороны о том, что за последние шесть недель был достигнут более существенный прогресс, чем за предыдущие годы конфликта.