Самолет Air Force One президента США Дональда Трампа приземлился на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, где пройдут переговоры лидеров США и России, передает Reuters.

Российский лидер Владимир Путин должен приземлиться там же около 11 утра по местному времени (22:00 мск), примерно через полчаса.

Между тем Белый дом сообщил, что ранее планировавшаяся встреча один на один между президентами Трампом и Путиным теперь переходит в формат «три на три».

По данным Sky News, к американскому лидеру присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать переводчики. Глава Пентагона Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент и глава Минторга Говард Латник присоединятся к саммиту с Россией на расширенной двусторонней встрече и обеде.

По данным РБК, лозунгом саммита президентов США и России станет Pursuing peace («В стремлении к миру»). Эта фраза написана на баннере, который установили в помещении, откуда позднее будет вестись пресс-конференция для журналистов.

Трамп отправился на Аляску около 15:00 по московскому времени. Как сообщал губернатор штата Майк Данливи, американский лидер планирует лично поприветствовать Владимира Путина по прибытии.

Переговоры глав России и США могут занять не менее шести-семи часов, сообщал ранее пресс-секретарь президента российского президента Дмитрий Песков. При этом в Кремле выразили надежду на достижение конкретных результатов по итогам встречи.