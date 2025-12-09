Президент США Дональд Трамп возглавил ежегодный рейтинг 28 самых влиятельных людей в европейской политике, составленный изданием Politico. Журнал охарактеризовал его как «трансатлантическую ударную волну», чьи импульсы способны в одночасье перевернуть континент.

«Попытки описать отношения Европы с Дональдом Трампом превратились в сплошное дипломатическое упражнение. Партнер ли он? Иногда. Угроза? Иногда. Сила, меняющая отношения на своих условиях? Всегда», — говорится в статье.

Редакция пришла к выводу, что в уходящем году никто не оказал большего влияния на Европу, чем президент США, а значит первое место по праву его.

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, получившая титул «Полярная звезда». Третье место досталось канцлеру Германии Фридриху Мерцу («Неохотный радикал»), а четвертое — лидер правой французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен («Боевая лошадь»).

Президент России Владимир Путин занял пятую позицию с характеристикой «Провокатор». При этом президент Украины Владимир Зеленский не вошел даже в первую десятку, оказавшись на 14-м месте. Его охарактеризовали как «Джокера в колоде».

На шестом месте — лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж, известный обещаниями в случае прихода к власти прекратить выдачу мигрантам вида на жительство мигрантам и депортировать нелегалов. Таким образом, если не считать Трампа, в пятерку самых влиятельных европейских политиков вошли двое правых радикалов — Ле Пен и Фараж. Рейтинг наглядно демонстрирует, как продолжает меняться европейский ландшафт, правые политики оттесняют на второй план традиционных центристских лидеров.

В первую двадцатку также попали генсек НАТО Марк Рютте («Льстец»), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен («Железная рука») и премьер-министр Великобритании Кир Стармер («Серая масса»). Замыкает топ-20 бывший премьер Италии и председатель «Евростабила» Марио Драги, названный «Оракулом».