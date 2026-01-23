Президент США Дональд Трамп высказал мысль о применении 5-й статьи НАТО, чтобы заставить союзников участвовать в защите американской южной границы от проникновения нелегалов. Он написал об этом в соцсети Truth Social, продолжая линию критики и претензий к странам Североатлантического блока.

«Возможно, нам стоило бы испытать НАТО: задействовать 5-ю статью и заставить НАТО прибыть сюда и защитить нашу южную границу от дальнейшего проникновения нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое число сотрудников Пограничного патруля для выполнения других задач», — говорится в посте.

Его также опубликовали в аккаунте администрации Белого дома в X, без какого-либо комментария.

Статья 5 Североатлантического договора, объединяющего 32 государства Северной Америки и Европы, гласит, что вооруженное нападение на одну страну НАТО считается нападением на все страны блока. Коллективная оборона провозглашается основополагающим принципом НАТО и формально означает обязательство «защищать друг друга в духе солидарности».

Трамп отправил пост с борта своего самолета, возвращаясь в Вашингтон со Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Bloomberg.

«Это предположение, даже если оно было высказано не всерьез, представляет собой очередной залп риторики, направленный напрямую против европейских союзников», — говорится в статье.

Трамп возмутил союзников словами о НАТО в Афганистане

Накануне в интервью телеканалу Fox News в Давосе Трамп заявил, что НАТО для США — «как улица с односторонним движением», потому что Америка, по его словам, всегда несла всю финансовую нагрузку и направляет в разные страны сотни тысяч своих солдат.

«У нас все хорошо с НАТО, но я всегда говорю: придут ли они, когда будут нам нужны? Я не уверен в этом», — отметил американский лидер.

Он сказал, что США «никогда ничего не просили» у союзников по альянсу.

«Скажут, что они направили войска в Афганистан. Да, они сделали это и оставались слегка позади, слегка за линиями фронта», — высказал оценку Трамп.

Эти слова вызвали возмущение в Великобритании и других странах. Британская пресса подчеркивает, что США являются единственной страной из всех членов НАТО, которая однажды пошла на применение 5-й статьи. Это было после терактов 11 сентября 2001 года, что привело к вторжению в Афганистан коалиционных войск во главе с США.

За 20 лет конфликта в Афганистане погибли почти 3,5 тыс. военнослужащих НАТО, из них более 2,4 тыс. — американские. Союзники Вашингтона потеряли убитыми более 1,1 тыс. человек — это треть от общего числа потерь коалиционных войск, приводят статистику The Guardian и Sky News.

«457 британских военнослужащих погибли в Афганистане. Трамп избежал военной службы 5 раз. Как он смеет ставить под сомнение их жертву?» — написал в X лидер либеральных демократов в британском парламенте Эд Дейви.