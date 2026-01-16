Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Как отмечает агентство Reuters, она сделала это, чтобы повлиять на усилия главы Белого дома по формированию политического будущего Венесуэлы.

«Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сама Мачадо во время брифинга напомнила, что 200 лет назад генерал Лафайет, который сыграл важную роль в Войне за независимость США, передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона.

«С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — добавила лидер венесуэльской оппозиции.

При этом Нобелевский комитет заявил, что Мачадо не может передать свою награду Трампу, так как это идет вразрез с правилами, которые действуют со времен основания награды.

6 января Мария Корина Мачадо рассказала, что хотела бы передать свою награду главы Белого дома после операции в Венесуэле, в результате которой США захватили президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Его вместе с женой вывезли в Нью-Йорк, где предъявили обвинение в наркотерроризме.

Сейчас в Венесуэле обязанности президента исполняет вице-президент Делси Родригес. 14 января она впервые провела переговоры с Трампом по телефону. Оба политика назвали беседу продуктивной, а сам президент США назвал Родригес «потрясающим человеком».

Ранее сообщалось, что Трамп не поддержал кандидатуру Мачадо на пост нового президента Венесуэлы. Как писала газета The Washington Post, это было связано с тем, что она не уступила главе Белого дома Нобелевскую премию мира.