Президент США Дональд Трамп завершает свое азиатское турне. За это время он уже успел посетить саммит АСЕАН, а также встретиться с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити и президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном. Последние подарили главе Белого дома корону и клюшку.

Первой остановкой Трампа стала Малайзия, где он принял участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Когда он прилетел в Куала-Лумпур, то станцевал вместе с артистами, которые встречали американского лидера в аэропорту — видео стало вирусным.

Следующей остановкой стала Япония, где он провел переговоры с первой женщиной-премьером страны. Во время встречи Санаэ Такаити подарила Трампу клюшку для гольфа убитого главы японского правительства Синдзо Абэ. Помимо этого, премьер-министр, которая знает о любви президента США к этому виду спорта, вручила ему сумку для гольфа с автографом японского гольфиста Хидэки Мацуямы.

По итогам официального визита Вашингтон и Токио подписали соглашение по редкоземельным металлам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что премьер-министр Японии также пообещала выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Последним пунктом этого азиатского турне стала Южная Корея. Именно там с 31 октября по 1 ноября пройдет саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кстати, российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

Но не только саммит АТЭС стал причиной того, что Дональд Трамп полетел в Южную Корею. 29 октября американский лидер встретился с президентом Ли Джэ Меном, чтобы обсудить вопросы торговли. Но до этого южнокорейский лидер подарил главе Белого дома копию золотой короны Чхонмачхон древнего государства Силла, которое располагалось на Корейском полуострове. Кстати, саммит АТЭС проходит в городе Кёнджу — столице Силлы.

30 октября Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Также сообщалось, что президент США может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако стороны не смогли согласовать детали.