Ледяной дождь, о котором Росгидрометцентр предупреждал жителей столичного региона накануне, привел к транспортному коллапсу в подмосковной Лобне: местные телеграм-каналы пишут, что из-за обледенения проводов возникли массовые задержки электричек.

Пассажиры жалуются, что электропоезда задерживаются более чем на полчаса. «Одна электричка в 100 метрах от станции в сторону Москвы искрила и медленно тащилась, занимая пути», — описывает происходящее телеграм-канал «Лобня». По его данным, на фоне критической ситуации цены на такси поднялись вдвое по сравнению с обычными.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила о переводе всех своих служб на усиленный режим работы и создании оперштаба для контроля за ликвидацией последствий непогоды. На радиальных линиях работает спецтехника, включая 24 локомотива с вибропантографами — пневматическими вибраторами, которые устанавливаются на токоприемники электровозов для очистки контактных проводов от гололеда. На некоторых подстанциях включен профилактический подогрев контактной подвески.

В пресс-службе добавили, что из-за неблагоприятных метеорологических условий поезда между Лобней и Бескудниково пришлось временно пустить по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего возникли задержки на Савеловском направлении и МЦД-1 в обе стороны. На остальных радиальных направлениях опоздания по сравнению с расписанием незначительные, утверждают в МЖД. На момент публикации этого материала реверсивный режим был отменен.

Накануне в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с прогнозом о ледяном дожде. Он действовал с вечера 23 ноября до 09:00 сегодняшнего дня. Экстренные службы предупреждали об обильных осадках с образованием гололеда.