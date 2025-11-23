В преддверии надвигающегося на Москву ледяного дождя Гидрометцентр России объявил для города предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности. Оно будет действовать предстоящим вечером и в ночь на 24 ноября, уточняет ТАСС.

Кроме того, осадки в виде снега с дождем и ледяного дождя возможны утром 24 ноября, заявили в Гидрометцентре. Его представитель добавил, что оранжевый уровень погодной опасности в Москве начнет действовать 23 ноября в 21:00 и закончится 24 ноября в 09:00.

В указанный период времени жителям и гостям столицы следует быть особенно осторожными из-за риска образования гололеда, в том числе на дорогах. Кроме того, на фоне ожидающихся осадков возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.

Из-за предупреждения об ухудшении погодных условиях московские власти перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. В столичном комплексе городского хозяйства заверили, что следят за состоянием дорог и улиц, а в случае ухудшения ситуации будут оперативно запущены «регламентные работы» по борьбе со снегом и гололедицей.

Ведомство призвало пешеходов соблюдать осторожность при передвижении по улицам после ледяного дождя, а автомобилистов — по возможности не совершать поездки на личном автотранспорте до окончания срока действия предупреждения.

«Если это невозможно — быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — подчеркнули городские власти.

В Московской области на тот же промежуток времени объявляется желтый уровень погодной опасности — ниже, чем в Москве. Предполагается, что там возможно создание «потенциально опасных метеорологических условий».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что погода в Москве до конца ноября будет довольно теплой, а температура удержится на несколько градусов выше климатической нормы. При этом глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявлял RTVI, что ожидается большое количество осадков.