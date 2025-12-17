Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским фракциям и комитету Госдумы по международным делам провести служебное расследование по вопросу продажи мест для участия в круглом столе в палате парламента. Об этом RTVI сообщили два источника в парламенте.

По их сведениям, в закрытой части пленарного заседания Володин назвал имена трех депутатов, которые могут быть замешаны в организации таких мероприятий, — это депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш, а также депутат от «Новых людей» Роза Чемерис. Кроме того, упоминался и Никита Лобанов, помощник Свинцова.

«Установили, кто это был. Говорили об обращении в правоохранительные органы как минимум в отношении помощника депутата», — сказал один из собеседников RTVI.

В целом, по словам одного из источников, это «непонятная история», так как практика обращения в комитеты Госдумы по проведению мероприятий в залах комитетов достаточно распространена, но «участие не должно быть за деньги».

Председатель Госдумы не исключил, что этих парламентариев могут лишить полномочий, если фракции не примут необходимые меры. По его словам, вышеуказанные депутаты «подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это».

По словам источника RTVI, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев при обсуждении на пленарном заседании поддержал предложение Володина про проведение служебного расследования. Сам он отказался от комментария.

Также поступила и замглавы думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которая ранее и поделилась информацией о продаже мест для участия в круглом столе в Госдуме, возмутившись ситуацией. Не комментирует ситуацию также и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Собеседник RTVI заявил, что предложение провести расследование поддержала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По его словам, она заявила, что вместо того, чтобы «выносить сор из избы», сначала следовало бы разобраться в ситуации, прежде чем «писать в Telegram».

UPD: Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что новость не стала для него неожиданностью: «Это не та информация, чтобы быть громом среди ясного неба. Разберемся». Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил RTVI, что Лобанов «давно уволен» и не имеет к нему отношения, а сам он обязательно окажет всю необходимую помощь во время расследования ситуации. «Это внешний человек, я к нему отношения не имею. <…> Следствие разберется, мы все окажем содействие следствию. Я уверен, что ни в чем не виноват, к этому мероприятию я отношения не имею. Мы будем разбираться, выяснять, в чем дело. Это неприемлемая история. Это внештатный помощник, он давно уволен, он не сотрудник Госдумы», — подчеркнул он.

Чемерис в своем телеграм-канале назвала обвинения «ересью» и пообещала разобраться в ситуации.

«Приболела, лежу дома. Звонят друзья, говорят, меня обвиняют в скандале с продажей мест на круглые столы в Думе. Меня — человека, который никогда никаких круглых столов в Думе не организовывал, тем более по таким сомнительным поводам», — заявила она.

Скандал разгорелся после того, как 15 декабря Авксентьева сообщила о случаях продажи права на участие в круглых столах Госдумы. По ее информации, одно из таких мероприятий прошло в конце ноября. Депутат назвала ситуацию безнравственной и заявила о намерении разобраться в ней вместе с думской комиссией по регламенту.

Авксентьева рассказала, что коммерческая организация — ассоциация WEA (World Entrepreneurs Alliance) — открыто предлагает участие в круглых столах и других мероприятиях в Госдуме на платной основе.

Согласно прейскуранту, вступление в ассоциацию со спикерством стоит 70 тыс. рублей, без спикерства — 50 тыс., а присутствие на мероприятии обойдется в 35 тыс. рублей. В рекламных материалах указывалось, что без вступления в WEA участников не пропустят на заседания.

Помимо этого, в перечень услуг, по ее словам, входили экскурсия по Госдуме, «статусное присутствие в федеральной повестке» и персональная именная карточка на месте участника.

Депутат подчеркнула, что проведение коммерческих мероприятий в Госдуме противозаконно и выходит за рамки депутатской этики. Согласно планам ассоциации, после круглого стола по предпринимательству 28 ноября в декабре должно было пройти мероприятие по здравоохранению, а в январе — по психологии.

Депутат сообщила «Коммерсанту», что информация о продаже права на участие в этих круглых столах появилась в одном из рабочих чатов, где она общается с профессиональными психологами по вопросам регулирования их деятельности.

Интернет-журнал PERSONO, опубликовавший отчет по итогам ноябрьского круглого стола, назвал инициатором встречи президента WEA Никиту Лобанова. В его биографии на сайте ассоциации указано, что он является помощником депутата Андрея Свинцова из ЛДПР. Однако сам Свинцов сообщил «Коммерсанту», что Лобанов давно уволен с этой должности.

Представители WEA заявили «Ъ», что круглый стол был организован в рамках предусмотренного законом взаимодействия Госдумы с гражданами и общественными объединениями.

В ассоциации пояснили, что принимают денежные средства исключительно в виде членских взносов, а возможность спикерского участия для членов реализуется на различных мероприятиях в объеме от одного до 15 выступлений в год в зависимости от условий членства. Полученные средства направляются на уставную деятельность, включая урбанистические проекты и гуманитарные инициативы.

В одной из публикаций сообщалось, что мероприятие проводилось при поддержке депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова.

Парламентарий подтвердил «Коммерсанту» свое участие, объяснив, что его просто пригласили. По его словам, он не знает, кто организовал встречу, предположив, что это мог быть комитет по международным делам, за которым закреплен зал.

Однако в самом комитете опровергли причастность к круглому столу и сообщили, что заявку на помещение подавал лично Федоров.

В Госдуме существует установленный порядок подачи заявок на проведение мероприятий. Масштабные события, организуемые фракциями или комитетами, требуют заявки на имя председателя нижней палаты, после чего Дума выступает официальным организатором с публикацией анонса и приглашением прессы. Однако депутаты могут организовывать встречи в частном порядке, подавая заявку в комитет, за которым закреплен конкретный зал.