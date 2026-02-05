Трехлетняя девочка в Индии получила серьезные травмы рта и челюсти после того, как прожевала взрывчатку в виде конфеты, сообщает Times of India. По данным издания, «конфету» она купила в местном продуктовом магазине.

ЧП произошло в деревне Чоуки Бас в районе Рамгарх провинции Алвар. Родители девочки обвинили в произошедшем владельца магазина, который, по их мнению, намеренно дал ей замаскированную взрывчатку.

Девочка в результате взрыва потеряла сознание, ее доставили в больницу. Врачи провели ребенку операцию, ей ничего не угрожает. Times of India отмечает, что тетя девочки подала жалобу в полицейский участок на владельца магазина.

Полиция устанавливает происхождение взрывчатки и выясняет, каким образом оно оказалось в магазине. Правоохранители задержали владельца торговой точки, чтобы его допросить.